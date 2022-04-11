Неадекватный мужчина с автоматом ходил ночью по Автозаводскому району Тольятти.
Видео публикует telegram-канал «Лента дна».
Сообщается, что житель автограда громко кричал, стрелял в разные стороны и приставал к прохожим. По рассказам очевидцев мужчина был одет в белую рубашку, светлые джинсы и якобы был весь в крови. Вскоре местные жители вызвали полицию.
«Заявление в полицию поступило около 02:00. На место выехал ближайший наряд полиции. Был задержан мужчина 1995 года рождения. Он находился в сильном алкогольном опьянении. Его доставили для разбирательства в отдел полиции № 21», - сообщили в пресс-службе облГлавка.
По данным правоохранителей, тольяттинец разгуливал по ночному городу с охолощенным оружием. Его изъяли. Сейчас проводится проверка. Стражи порядка устанавливают все детали происшествия, а также выясняют, откуда у мужчины взялся автомат.