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1 час назад

В Москве при пожаре в ангаре погиб один человек

Мослентаиещё 11

Один человек стал жертвой пожара, произошедшего в металлическом ангаре в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Москве при пожаре в ангаре погиб один человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЧП произошло в ночь на понедельник, 11 апреля, по адресу Большая Косинская улица, дом 160, строение 3. Пожар площадью около 300 квадратных метров был ликвидирован сотрудниками экстренных служб за час.

«К сожалению, в результате пожара погиб один человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром понедельника в подмосковном Ступине произошел взрыв газа в многоэтажке. Два человека погибли, еще как минимум пятеро получили различные травмы. Сейчас последствия ЧП ликвидируют.

Происшествия,Пожар в Москве,
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