В Москве при пожаре в ангаре погиб один человек

Один человек стал жертвой пожара, произошедшего в металлическом ангаре в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

ЧП произошло в ночь на понедельник, 11 апреля, по адресу Большая Косинская улица, дом 160, строение 3. Пожар площадью около 300 квадратных метров был ликвидирован сотрудниками экстренных служб за час.

«К сожалению, в результате пожара погиб один человек», — говорится в сообщении.