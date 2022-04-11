В Москве при пожаре в ангаре погиб один человек

Один человек стал жертвой пожара, произошедшего в металлическом ангаре в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
ЧП произошло в ночь на понедельник, 11 апреля, по адресу Большая Косинская улица, дом 160, строение 3. Пожар площадью около 300 квадратных метров был ликвидирован сотрудниками экстренных служб за час.
«К сожалению, в результате пожара погиб один человек», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром понедельника в подмосковном Ступине произошел взрыв газа в многоэтажке. Два человека погибли, еще как минимум пятеро получили различные травмы. Сейчас последствия ЧП ликвидируют.