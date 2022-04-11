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22 минуты назад

Россиянин из-за обиды убил родителей и спрятал их тела на лоджии

Lenta.ruиещё 1

Житель Саратовской области задержан по подозрению в убийстве из-за давней обиды отца и матери, тела которых спустя месяц оперативники нашли на лоджии в квартире. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Россиянин из-за обиды убил родителей и спрятал их тела
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, инцидент произошел в городе Энгельс в ночь на 7 марта. 34-летний россиянин был в квартире своего 56-летнего отца и 57-летней матери. Из-за давней обиды на родителей он, вооружившись киянкой, сначала нанес множественные удары по голове спящему отцу, после чего задушил его, а затем аналогичным способом задушил спящую мать. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тела родителей на лоджии.

Близкие родственники из-за долгого отсутствия убитых в апреле 2022 года обратились в правоохранительные органы. 10 апреля были обнаружены тела потерпевших. С их сыном проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух человек». Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Нижнем Новгороде россиянин убил подругу жены за слишком хороший подарок — женщина подарила его супруге на пару тысяч рублей больше, чем он сам. После расправы преступник попытался скрыться, но полиция нашла его по горячим следам и задержала.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Следственный комитет,
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