Россиянин из-за обиды убил родителей и спрятал их тела

Житель Саратовской области задержан по подозрению в убийстве из-за давней обиды отца и матери, тела которых спустя месяц оперативники нашли на лоджии в квартире. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, инцидент произошел в городе Энгельс в ночь на 7 марта. 34-летний россиянин был в квартире своего 56-летнего отца и 57-летней матери. Из-за давней обиды на родителей он, вооружившись киянкой, сначала нанес множественные удары по голове спящему отцу, после чего задушил его, а затем аналогичным способом задушил спящую мать. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тела родителей на лоджии.

Близкие родственники из-за долгого отсутствия убитых в апреле 2022 года обратились в правоохранительные органы. 10 апреля были обнаружены тела потерпевших. С их сыном проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух человек». Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.