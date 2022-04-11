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10 часов назад

Курьер напал на женщину с ножом в Реутове. Видео

Александр Кузьмин

В подмосковном Реутове доставщик еды напал с ножом на местную жительницу. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «Мослента».

Сообщается, что курьер во время езды на велосипеде задел девушку, в ответ она сделала замечания и начала пинать колеса транспортного средства. После его мужчина сначала ударил женщину кулаком в лицо, затем выхватил нож и нанес ей несколько ударов в области рук, груди и ног.

Прохожие обезвредили курьера и оказали первую помощь пострадавшей. Сейчас она в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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