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16 часов назад

Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне

Lenta.ruиещё 1

В районе Скелтон-роуд на востоке Лондона произошло нападение на сотрудника правоохранительных органов. Об этом пишет Independent.

Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне
Фото: Lisa Leutner / APLisa Leutner / AP

Отмечается, что полицейские прибыли на поступивший вызов о вооруженном мужчине, «страдающем психическим расстройством», в одном из домов. Когда стражи порядка прибыли на место, злоумышленник набросился на них с мачете.

«Один офицер получил ранение в руку и был госпитализирован», — сообщает столичное МВД.

Отмечается, что полицейский был доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

Преступник пока не задержан, остальные сотрудники правоохранительных органов пытаются вести с ним переговоры.

В начале апреля сообщалось, что вооруженный ножом неизвестный ворвался в мавзолей Имама Резы в иранском городе Мешхеде и ранил по меньшей мере двух человек. Потерпевших госпитализировали, злоумышленник был задержан.

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