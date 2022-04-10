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1 час назад

Школа-интернат загорелась под Красноярском

Елена Прошина

В Красноярском крае произошел пожар в школе-интернате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Школа-интернат загорелась под Красноярском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в поселке Носок Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Загорелось одноэтажное деревянное здание школы-интерната.

«По предварительным данным, пострадал один ребенок, у него отравление угарным газом. Всего эвакуированы 83 ребенка и три человека персонала», - рассказал источник.

Причины пожара и ущерб уточняются.

Ранее спасатели рассказали, от какой главной ошибки надо уберечь детей во время пожаров.

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