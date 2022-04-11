На Сахалине поймали браконьеров с крабовым уловом на миллионы рублей

По данным издания, силовики задержали браконьеров, когда те пытались доставить крабов на берег Сахалина. В ФСБ предполагают, что улов краба был предназначен для сбыта на внутреннем рынке. В отношении девяти граждан, причастных к браконьерству, возбуждено уголовное дело. Всего у преступников изъяты 342 краба различных видов. Ущерб от действий злоумышленников предварительно оценивается в пять миллионов рублей. Силовики изъяли у фигурантов три плавсредства и три автомобиля, преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.