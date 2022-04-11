В Воронежской области повышен уровень террористической угрозы

- Единственное, о чем я убедительно попрошу всех вас, уважаемые земляки, - это повысить свою бдительность. О любых подозрительных личностях или оставленных предметах, пожалуйста, сразу же сообщайте в правоохранительные органы, - продолжил Гусев.