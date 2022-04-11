В Воронежской области повышен уровень террористической угрозы

Правительство Воронежской области ввело в двух приграничных районах: Кантемировском и Россошанском, - желтый уровень террористической опасности. Он будет действовать до 26 апреля.
- Во время спецоперации Вооруженных сил России на территориях Украины, ДНР и ЛНР острее встали вопросы антитеррористической защищенности. Введение желтого уровня опасности - мера исключительно профилактическая: обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями, - написал глава региона Александр Гусев.
Введение особого режима в двух муниципалитетах никак не отразится на повседневной жизни их обителей, заверил губернатор. Будут усилены работа правоохранительных структур, патрулирование населенных пунктов, появятся наблюдательные посты, где станут дежурить военные и правоохранители.
- Единственное, о чем я убедительно попрошу всех вас, уважаемые земляки, - это повысить свою бдительность. О любых подозрительных личностях или оставленных предметах, пожалуйста, сразу же сообщайте в правоохранительные органы, - продолжил Гусев.
Около 16 часов он планирует выступить с видеообращением к жителям Воронежской области.
По принятой в РФ шкале террористическая угроза имеет три градации: синий уровень означает повышенную угрозу, желтый высокую и красный - критическую.