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17 часов назад

В Воронежской области повышен уровень террористической угрозы

Российская Газетаиещё 25

Правительство Воронежской области ввело в двух приграничных районах: Кантемировском и Россошанском, - желтый уровень террористической опасности. Он будет действовать до 26 апреля.

В Воронежской области повышен уровень террористической угрозы
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

- Во время спецоперации Вооруженных сил России на территориях Украины, ДНР и ЛНР острее встали вопросы антитеррористической защищенности. Введение желтого уровня опасности - мера исключительно профилактическая: обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями, - написал глава региона Александр Гусев.

Введение особого режима в двух муниципалитетах никак не отразится на повседневной жизни их обителей, заверил губернатор. Будут усилены работа правоохранительных структур, патрулирование населенных пунктов, появятся наблюдательные посты, где станут дежурить военные и правоохранители.

- Единственное, о чем я убедительно попрошу всех вас, уважаемые земляки, - это повысить свою бдительность. О любых подозрительных личностях или оставленных предметах, пожалуйста, сразу же сообщайте в правоохранительные органы, - продолжил Гусев.

Около 16 часов он планирует выступить с видеообращением к жителям Воронежской области.

По принятой в РФ шкале террористическая угроза имеет три градации: синий уровень означает повышенную угрозу, желтый высокую и красный - критическую.

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