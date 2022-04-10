Девять человек провалились под лед в ХМАО

«Компания из 9 человек на 3 снегоходах двигалась по льду протоки «Сургутская» реки «Обь» к острову «Раздорный», пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед», - сказано в сообщении.