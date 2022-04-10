Девять человек провалились под лед в ХМАО

Три снегохода провалились под лед Оби в Ханты-Мансийском автономном округе. Под водой очутились 9 человек. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел накануне, около 21 часа 30 минут.
«Компания из 9 человек на 3 снегоходах двигалась по льду протоки «Сургутская» реки «Обь» к острову «Раздорный», пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед», - сказано в сообщении.
Семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться из ледяной ловушки. Двое — мужчины 36 и 46 лет — пропали без вести.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).