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41 минуту назад

Появились подробности нападения курьера на россиянку

Илья Родин

Пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области сообщила, что в деле о нападении курьера интернет-магазина на женщину в подмосковном Реутове появились новые данные. Об этом пишет агентство новостей «Москва».

«В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о причинении телесных повреждений женщине. Сотрудниками полиции подозреваемый в совершении противоправного деяния был задержан на месте происшествия. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина, который доставлен в отдел полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый в настоящее время находится в отделении полиции. Получившая ножевые ранения женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

В группе «Подслушано Реутов» пользователи бурно обсуждают происшествие. Их симпатии разделились между курьером и пострадавшей.

Одни осуждают курьеров в целом, которые «носятся, конечно, опасно, ещё и по тротуару, едут, звонят, все им, видите ли, должны уступать».

Другие жалеют молодых доставщиков, говорят, что «не от хорошей жизни они идут работать за эти копейки. Нужно оплачивать обучение».

Кроме того, пользователи напомнили, что «женщина сильно его [курьера] провоцировала, [...] cильно его оскорбляла и пинала велосипед».

Происшествия,Видео,МВД России,
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