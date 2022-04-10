Появились подробности нападения курьера на россиянку

Пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области сообщила, что в деле о нападении курьера интернет-магазина на женщину в подмосковном Реутове появились новые данные. Об этом пишет агентство новостей «Москва».

«В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о причинении телесных повреждений женщине. Сотрудниками полиции подозреваемый в совершении противоправного деяния был задержан на месте происшествия. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина, который доставлен в отдел полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый в настоящее время находится в отделении полиции. Получившая ножевые ранения женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

В группе «Подслушано Реутов» пользователи бурно обсуждают происшествие. Их симпатии разделились между курьером и пострадавшей.

Одни осуждают курьеров в целом, которые «носятся, конечно, опасно, ещё и по тротуару, едут, звонят, все им, видите ли, должны уступать».

Другие жалеют молодых доставщиков, говорят, что «не от хорошей жизни они идут работать за эти копейки. Нужно оплачивать обучение».