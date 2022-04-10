Летевший в Ереван самолет вынужденно вернулся в Москву

Летевший из Москвы в Ереван самолет Sukhoi Superjet вернулся в аэропорт после того, как сработал датчик отказа тормозной системы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Самолет, выполнявший рейс WZ4325 (Москва-Ереван), вернулся в аэропорт Жуковский из-за срабатывания датчика отказа тормозной системы. Было принято решение о возврате воздушного судна Sukhoi Superjet в аэропорт вылета», - отметил источник.
Он добавил также, что борт сел в штатном режиме в 11-17 мск.
Ранее сообщалось, что аэробус А-320 «Новосибирск-Москва» совершил аварийную посадку в Шереметьево. У него сработал датчик отказа гидросистемы. Пилоту удалось успешно посадить воздушное судно.