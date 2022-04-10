Машину придавило деревом в Петербурге. Видео

Накануне вечером, 9 апреля, огромное дерево повалилось на легковой автомобиль, припаркованный во дворе дома на 15-й линии Васильевского острова. Об этом пишут петербуржцы в соцсети «ВКонтакте». Свидетель аварии решил продемонстрировать последствия падения и наложил зловещую музыку на видео, на котором видно последствия аварии.

«Примерно 23:00 – 23:15. Ветра почти не было. Упало дерево аккурат на одинокий автомобиль. Четко на водительское место. Причем рядом с деревом здание, дерево не на открытой местности. Мистика. Хозяину «Форда» утром будет «подарок» – и подразумеваю судебные тяжбы с управляющей компанией», – сообщил очевидец.