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23 часа назад

Легковушка перевернулась после столкновения с каршеринговым автомобиле. Видео

Александр Кузьмин

Как рассказали очевидцы аварии, накануне, 9 апреля, легковой автомобиль перевернулся после столкновения с каршеринговым авто на Пулковском шоссе. Об этом сообщает "Петербургский дневник". От удара одну из легковушек отнесло и она перевернулась на крышу.

«Переворот на Пулковском шоссе», – написали очевидцы ДТП в соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

В комментариях жители Петербурга отмечают, что каршеринговый автомобиль стоял в крайней правой полосе уже давно, а водитель перевернутой машины просто не заметил авто.

Информация о пострадавших уточняется.

Происшествия,Видео,
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