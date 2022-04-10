Как рассказали очевидцы аварии, накануне, 9 апреля, легковой автомобиль перевернулся после столкновения с каршеринговым авто на Пулковском шоссе. Об этом сообщает "Петербургский дневник". От удара одну из легковушек отнесло и она перевернулась на крышу.

«Переворот на Пулковском шоссе», – написали очевидцы ДТП в соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

В комментариях жители Петербурга отмечают, что каршеринговый автомобиль стоял в крайней правой полосе уже давно, а водитель перевернутой машины просто не заметил авто.