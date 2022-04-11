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2 часа назад

В аэропорту Норильска машина для доставки багажа повредила самолет

ТАССиещё 3

Машина, доставляющая багаж, повредила самолет Ан-24 в аэропорту Норильска на севере Красноярского края при подготовке к вылету в Хатангу, сообщили ТАСС в авиакомпании "Красавиа", выполнявшей авиарейс. Пострадавших нет.

В Норильске машина для доставки багажа повредила самолет
Фото: ТАССТАСС

"11 апреля при подготовке воздушного судна к вылету по маршруту Норильск - Хатанга в аэропорту Норильска машиной, доставляющей багаж, было повреждено воздушное судно "Красавиа" Ан-24", - сообщил собеседник агентства.

В авиакомпании уточнили ТАСС, что во время столкновения пассажиров на борту самолета не было. Рейс выполнит резервный борт.

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