В Норильске машина для доставки багажа повредила самолет

Машина, доставляющая багаж, повредила самолет Ан-24 в аэропорту Норильска на севере Красноярского края при подготовке к вылету в Хатангу, сообщили ТАСС в авиакомпании "Красавиа", выполнявшей авиарейс. Пострадавших нет.
"11 апреля при подготовке воздушного судна к вылету по маршруту Норильск - Хатанга в аэропорту Норильска машиной, доставляющей багаж, было повреждено воздушное судно "Красавиа" Ан-24", - сообщил собеседник агентства.
В авиакомпании уточнили ТАСС, что во время столкновения пассажиров на борту самолета не было. Рейс выполнит резервный борт.