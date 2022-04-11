В Норильске машина для доставки багажа повредила самолет

Машина, доставляющая багаж, повредила самолет Ан-24 в аэропорту Норильска на севере Красноярского края при подготовке к вылету в Хатангу, сообщили ТАСС в авиакомпании "Красавиа", выполнявшей авиарейс. Пострадавших нет.