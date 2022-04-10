В Подмосковье курьер напал с ножом на женщину

В подмосковном районе Реутово курьер напал с ножом на местную жительницу. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в группе «Подслушано Реутов» во «ВКонтакте».

Фото: ТАСС ТАСС

По словам очевидцев, две женщины шли по тротуару вдоль улицы Октября. В какой-то момент одну из них задел велосипедом проезжавший мимо курьер. Это не понравилось россиянке, и она начала кричать и угрожать, что вызовет полицию.

После оскорблений женщина перешла к действиям и начала бить мужчину, что вызвало агрессию с его стороны. Сначала он ударил ее кулаком по лицу, а потом достал нож и нанес ей несколько ударов в области рук, груди и ног.