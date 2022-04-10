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10 апреля

При пожаре в доме в Забайкалье погибли две женщины и ребенок

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Уголовное дело возбудили по факту гибели двух женщин 45 и 63 лет и ребенка 2015 года рождения во время пожара в доме в городе Балей, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

При пожаре в доме в Забайкалье погибли две женщины и ребенок
Фото: ТАССТАСС

«10 апреля 2022 года около 6 часов утра в следственные органы поступило сообщение о пожаре жилого дома в городе Балее, при тушении которого были обнаружены тела трех человек. По данному факту следственными органами СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России – причинение по неосторожности смерти двум и более лицам», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи совместно с сотрудниками полиции, МЧС провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и образцы веществ. По ним будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза в целях установления источника и причины возгорания.

Уточняется, что установлены личности обнаруженных после тушения пожара людей, это две женщины 45 и 63 лет и девочка 2015 года рождения. Для выяснения причины смерти погибших назначены судебные медицинские экспертизы. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего.

«По одной из версий следствия, пожар мог произойти из-за нарушения хозяевами дома правил пожарной безопасности. У следствия имеются данные о том, что накануне в доме, где произошел пожар, употребляли спиртное», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в жилом доме в Забайкалье, погибли три человека, еще 12 человек эвакуировались до приезда пожарных.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Следственный комитет,
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