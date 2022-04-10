Россиян начали обманывать под видом советников по инвестициям

Мошенники в социальных сетях начали обманывать россиян под видом инвестиционных советников. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал финансовый эксперт-аналитик, менеджер продуктов компании «Винвестор» Андрей Тарасов.

Аферисты дают рекомендации для якобы защиты сбережений граждан, но в действительности оказывается так, что люди не могут вернуть деньги, попавшие к злоумышленникам через криптообменник или платежный сервис.

Схема заключается в том, что человеку пишут сообщение с предложением обучить инвестициям. Если потенциальная жертва верит словам мошенника, его сводят с якобы профессиональным советником по инвестициям. Отмечается, что аферисты могут представляться именами реальных специалистов.

«После установления контакта жертве предлагают открыть счет на 300-600 тысяч рублей и настаивают, чтобы пополнение происходило через криптообменник или один из платежных сервисов», — объясняет эксперт. Некоторым также предлагают оплатить страховую и пополнить кошелек, иногда в кредит.