В Крыму опровергли фейк о «минировании моста»

Информация о якобы минировании Крымского моста является ложной и относится к очередным фейкам, которые рассылают украинский центр информационно-психологических операций и "диванные вояки". Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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Как сообщает РЕН ТВ, лже-сотрудники МЧС РФ пытаются убедить жителей полуострова в том, что из него нет безопасных путей выезда, потому что все заминировано. По его словам, злоумышленники призывают граждан не покидать дома и не выезжать куда-то на машинах, а ждать сигналов гражданской обороны.

"Это фальшивка Киева, нацеленная на создание паники среди жителей полуострова и материка. Никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в регионе нет", – рассказал Олег Крючков.

При этом он отметил, что аккаунты, с которых ведется дезинформация, не относятся к Министерству по чрезвычайным ситуациям РФ.