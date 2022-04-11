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13 часов назад

В Москве задержали гражданина Колумбии за распространение фейков о ВС РФ

Москва24иещё 2

В Москве задержан гражданин Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Екатерина Буравцова.

Иностранца впервые задержали за фейки о ВС РФ
Фото: depositphotos/merrydolladepositphotos/merrydolla

По ее словам, мужчина обвиняется в распространении в социальных сетях фейков о Вооруженных силах РФ. В данное время в суд поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения. Энрике грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

"По версии следствия, он распространял недостоверную информацию о российской армии в составе группы лиц по предварительному сговору. Его предполагаемые сообщники сейчас устанавливаются", – уточнил источник агентства в правоохранительных органах.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство расследует более 10 уголовных дел о фейках по поводу деятельности Вооруженных сил РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Фейки,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,Следственный комитет,Верховный суд,
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