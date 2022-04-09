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1 час назад

Губернатор Курской области сообщил об обстрелах пограничного поста со стороны Украины

ТАСС

Пограничный пост вблизи населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

В Курской области обстреляли погранпост
Фото: ReutersReuters

"Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена", - написал Старовойт.

Происшествия,Роман Старовойт,
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