В Курской области обстреляли погранпост

"Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена", - написал Старовойт.