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18 часов назад

Милиция нашла тайник националистов с оружием в Мелитополе

Lenta.ru

Сотрудники местной милиции нашли в контролируемом российскими войсками Мелитополе тайник с оружием, принадлежавший националистам. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Милиция нашла тайник националистов с оружием в Мелитополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, тайник обнаружили в подвале гаража в одном из районов города. В схроне были стрелковое оружие, гранатометы, боеприпасы и флаг 3-го механизированного батальона украинской армии. На месте задержали двоих человек; предполагается, что они являются членами одного из националистических батальонов, действовавших на территории Мелитополя до прихода вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что пленный украинский военный озвучил имена военнослужащих, проваливших попытку спасти главарей «Азова» из Мариуполя. Еще один пленный во время допроса раскрыл данные военных, чьей задачей было спасение главарей украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя.

Накануне на сайте Службы безопасности Японии (PSIA) сообщалось, что страна исключила националистический батальон «Азов» Украины из списка террористов. В ведомстве объяснили, что в справочнике «Международный терроризм — 2021» украинский батальон оказался только на основании информации из разных и без учета независимой оценки.

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