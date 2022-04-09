В многоэтажном жилом доме в Казани взорвалась квартира. Взрывной волной выбросило из окна человека, он погиб. О происшествии сообщает «Татарстан 24».

Инцидент произошел в доме №7 на улице Габишева. Очевидцы говорят, что один человек буквально вылетел из окна в момент взрыва. От мощного хлопка разбились стёкла, на девятом этаже начался пожар.

Опубликовано видео с места происшествия. На кадрах из окон многоэтажки валит густой дым.

Известно, что в квартире жила семья из трёх человек, включая ребёнка. В момент взрыва он с матерью находился в деревне. Дома был только глава семейства.