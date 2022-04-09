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1 час назад

Из окна вылетел человек: в жилом доме в Казани прогремел взрыв

Майк Габриелян

В многоэтажном жилом доме в Казани взорвалась квартира. Взрывной волной выбросило из окна человека, он погиб. О происшествии сообщает «Татарстан 24».

Инцидент произошел в доме №7 на улице Габишева. Очевидцы говорят, что один человек буквально вылетел из окна в момент взрыва. От мощного хлопка разбились стёкла, на девятом этаже начался пожар.

Два человека погибли при взрыве газа в Ногинске

Опубликовано видео с места происшествия. На кадрах из окон многоэтажки валит густой дым.

Известно, что в квартире жила семья из трёх человек, включая ребёнка. В момент взрыва он с матерью находился в деревне. Дома был только глава семейства.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, водителей попросили убрать автомобили со двора.

Происшествия,Видео,
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