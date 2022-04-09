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9 апреля

ДТП с участием кареты в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин

Вечером в пятницу, 8 апреля, в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, соответствующее стилю культурной, исторической столицы. В аварию попала карета. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Повозка передвигалась по Благовещенскому мосту. Там она и встретилась с автомобилем. Водитель машины въехал в карету или все обстояло наоборот – выяснят дорожные дознаватели. Авария случилась около 17:40. О происшествии нашему изданию рассказали очевидцы.

Они запечатлели видео с места происшествия. На кадрах можно рассмотреть, что после столкновения карета слегка накренилась. По всей видимости, удар пришелся на передние колеса. Участники аварии уже дождались приезда сотрудников ДПС. В результате происшествия никто не пострадал. Судя по видео, травмы не получили и кони в упряжке, которые перевозили карету.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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