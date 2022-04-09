Экстремальный заплыв на отколовшейся льдине в Петербурге сняли на видео

Двух дрейфующих по Неве мужчин сняли на видео жители Петербурга и поделились записью в группе «Питер | Читай Пиши Люби» в соцсети «ВКонтакте». Экстремальный заплыв осуществить помогли течение и весло. Об этом пишет "Петербургский дневник".
«Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете. Просто Нева, просто льдина, просто экстремалы. Очевидцы вызвали спасателей», – сопроводили описание к видео авторы постов.
Очевидцы записали увиденное на камеру из окна жилого дома по Октябрьской набережной.