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9 апреля

Экстремальный заплыв на отколовшейся льдине в Петербурге сняли на видео

Александр Кузьмин

Двух дрейфующих по Неве мужчин сняли на видео жители Петербурга и поделились записью в группе «Питер | Читай Пиши Люби» в соцсети «ВКонтакте». Экстремальный заплыв осуществить помогли течение и весло. Об этом пишет "Петербургский дневник".

«Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете. Просто Нева, просто льдина, просто экстремалы. Очевидцы вызвали спасателей», – сопроводили описание к видео авторы постов.

Очевидцы записали увиденное на камеру из окна жилого дома по Октябрьской набережной.

Происшествия,Общество,Видео,
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