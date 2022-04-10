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26 минут назад

Медведь напал на жителя острова Итуруп

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Житель Курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя, сообщило региональное подразделение МЧС России.

Медведь напал на жителя острова Итуруп
Фото: ТАССТАСС

«33-летний мужчина с тремя друзьями выехал на микроавтобусе на природу 9 апреля. Компания в районе 22-го километра севернее села Рейдово застряла на дороге и известила о происшествии местных спасателей, которые сразу выехали к ним», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Погибший мужчина решил в одиночку пойти за подмогой, не дожидаясь спасателей, и пропал. После этого спасатели начали его поиски в районе аварии. 10 апреля его тело со следами нападения медведя было найдено местными волонтерами.

Ранее молодая женщина в зоопарке Ташкента перекинула девочку в вольер с бурым медведем, хищник ребенка не тронул. Девочка пострадала от падения с высоты почти пять метров.

Происшествия,Убийство ,МЧС России,
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