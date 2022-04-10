Медведь напал на жителя острова Итуруп

«33-летний мужчина с тремя друзьями выехал на микроавтобусе на природу 9 апреля. Компания в районе 22-го километра севернее села Рейдово застряла на дороге и известила о происшествии местных спасателей, которые сразу выехали к ним», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Погибший мужчина решил в одиночку пойти за подмогой, не дожидаясь спасателей, и пропал. После этого спасатели начали его поиски в районе аварии. 10 апреля его тело со следами нападения медведя было найдено местными волонтерами.