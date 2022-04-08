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1 час назад

Роспотребнадзор предупредил о наличии сальмонеллы в продукции Kinder

Елена Прошина

Роспотребнадзор заявил о наличии бактерий сальмонелл в партии продукции Kinder, находящейся в обороте. Соответствующее предупреждение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В продукции Kinder обнаружили сальмонеллу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В международные системы поступила информация о том, что в оборот мог попасть Kinder с сальмонеллой. Это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез и другие кишечные инфекции», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что среди подозреваемых сладостей находятся kinder happy moments, kinder circus, kinder mix, kinder uovo maxi, schokobons, mix cross cat kinder и happy snack.

В настоящее время ведомство принимает все необходимые меры по выявлению и изъятию из оборота данной продукции.

Происшествия,Роспотребнадзор,
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