В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять школьников

Учительницу, грозившуюся «расстрелять из автомата» учеников в краснодарской школе, уволили. Об этом РИА «Новости» сообщили в мэрии.
«7 апреля один из Telegram-каналов опубликовал аудиозапись с разговором, предположительно, учительницы с учениками в школе Краснодара. Женщина разговаривает очень грубо и в итоге обещает "расстрелять" ребят, отмечая, что уже взяла автомат», — говорится в сообщении.
В мэрии со ссылкой на департамент образования подчеркнули, что учительницу, о которой в публикации шла речь, уже уволили.