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8 апреля

В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять школьников

Елена Прошина

Учительницу, грозившуюся «расстрелять из автомата» учеников в краснодарской школе, уволили. Об этом РИА «Новости» сообщили в мэрии.

В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять школьников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«7 апреля один из Telegram-каналов опубликовал аудиозапись с разговором, предположительно, учительницы с учениками в школе Краснодара. Женщина разговаривает очень грубо и в итоге обещает "расстрелять" ребят, отмечая, что уже взяла автомат», — говорится в сообщении.

В мэрии со ссылкой на департамент образования подчеркнули, что учительницу, о которой в публикации шла речь, уже уволили.

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