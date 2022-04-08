В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять школьников

«7 апреля один из Telegram-каналов опубликовал аудиозапись с разговором, предположительно, учительницы с учениками в школе Краснодара. Женщина разговаривает очень грубо и в итоге обещает "расстрелять" ребят, отмечая, что уже взяла автомат», — говорится в сообщении.