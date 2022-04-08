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8 апреля

Второго похитителя иконы из Иверского Валдайского мужского монастыря осудили на восемь лет

ТАСС

Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима жителя Ленинградской области, признав его виновным в краже в составе группы лиц по предварительному сговору иконы "Божия Матерь Иверская", которую подарил монастырю в 2001 году президент России Владимир Путин. Также он обвинялся в шести других эпизодах краж, об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Новгородской области.

В Новгороде похитителя иконы осудили на восемь лет
Фото: ТАССТАСС

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно <...> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 10 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что приговором суда удовлетворены гражданские иски, по которым в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, в пользу потерпевших взысканы денежные средства.

Как установил суд, в ночь на 1 сентября 2020 года подсудимый вместе с пособником, сделав подкоп под воротами, проник на территорию Иверского Валдайского мужского монастыря, расположенного на острове Селевицкий в Валдайском районе Новгородской области.

"Выставив стекло в одном из окон Иверского собора, обвиняемые похитили икону в окладе "Божия Матерь Иверская", имеющую особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, которая была подарена монастырю в 2001 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, напрестольный крест и золотые украшения на общую сумму более 4,8 млн рублей, после чего с места преступления скрылись", - уточняет пресс-служба.

Обвинительный приговор в отношении второго участника похищения иконы вынесен 1 апреля, по совокупности преступлений он приговорен к семи годам лишения свободы.

Происшествия,Владимир Путин,
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