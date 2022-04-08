В Новгороде похитителя иконы осудили на восемь лет

Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима жителя Ленинградской области, признав его виновным в краже в составе группы лиц по предварительному сговору иконы "Божия Матерь Иверская", которую подарил монастырю в 2001 году президент России Владимир Путин. Также он обвинялся в шести других эпизодах краж, об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Новгородской области.