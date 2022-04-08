В Греции арестовали нападавших на участников автопробега против русофобии

Греческая полиция арестовала двух человек, которые участвовали в нападениях на участников автопробега против русофобии и в поддержку России, который прошел 3 апреля в Афинах. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении греческого министерства по делам защиты граждан.

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По данным ведомства, установлены и задержаны два иностранца, которые совершили 3 апреля нападение вместе с другими людьми на автопробег пророссийских обществ в районе афинской площади Омония.

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"Два иностранца были арестованы сегодня, 8 апреля, сотрудниками полиции афинского департамента Управления безопасности [столичной области] Аттики за нападение на человека в воскресенье, 3 апреля 2022 года. Им инкриминировали покушение на убийство, оскорбление символов другого государства, преступление с расистскими признаками, порчу чужого имущества, неповиновение и нарушение закона об оружии", - говорится в сообщении.

"По версии следствия, вышеуказанные лица 3 апреля вместе с другими участниками совершили нападение на колонну пророссийских организаций в районе площади Омония, в результате чего был нанесен материальный ущерб двум автомобилям и ранены два человека. В ходе обысков, проведенных в домах причастных, были обнаружены и изъяты одежда, которую они носили в день нападения, а также два ножа и газовый пистолет. Заведено уголовное дело, арестованные лица будут доставлены в компетентную прокуратуру. Расследование по установлению и местонахождению других преступников продолжается", - отметили в ведомстве.

Во время автопробега в Афинах против русофобии и в поддержку России были совершены нападения на две машины. Нападавшие разбили стекла в одной из машин, выхватили из окон российский и греческий флаги, ударили древком флага по руке семилетнюю девочку, которая имеет двойное гражданство - России и Греции. Ребенка пришлось везти в детскую больницу с глубокой раной на руке.

В районе Омонии нападение было совершено и на другую машину, которую полицейские направили с центральной площади Синтагма по дороге в ту сторону. На сидевших в автомобиле людей напали несколько десятков человек. Один из нападавших кастетом разбил голову участнику пробега. На видеозаписях в соцсетях видно, как нападавшие бьют ногами проезжавшие машины с российскими флагами. Публиковалось также видео, на котором хулиганы рвали российский флаг. Во время автопробега по площади Синтагма митинг с провокационными лозунгами проводила толпа украинцев.