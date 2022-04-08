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8 апреля

В Коста-Рике самолет во время посадки развалился на две части

Газета.Ru

Грузовой самолет в Коста-Рике развалился на две части во время посадки, пишет HuffPost. Инцидент произошел, когда лайнер катился по взлетно-посадочной полосе, члены экипажа не пострадали.

В Коста-Рике самолет во время посадки развалился на две части
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщают СМИ, инцидент произошел с самолетом Boeing 757, принадлежавшим ранспортной компании DHL. После того, как судно взлетело, пилоты сообщили о неисправности в гидравлической системе и приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

Лайнер, коснувшись полосы, ушел в занос, после чего самолет развернуло, и он разломился на две части. Все, кто находился на борту, остались живы. Представитель DHL Дэниел МакГрат добавил, что компания совместно с полицейскими начнет расследование, чтобы установить причину аварии.

На момент инцидента в кабине находилось два пилота, которых отправили на медицинское обследование.

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