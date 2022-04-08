Семья погибшего актера просит суд провести повторное расследование

Семья актера Евгения Кулеша, который погиб под декорацией Большого театра в Москве, просит Тверской районный суд признать незаконным акт о несчастном случае на производстве и провести повторное расследование. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Розина, соответствующий иск поступил в суд.

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"Кулеш просит признать акт о несчастном случае на производстве незаконным и необоснованным, обязав отменить его. Также истица просит суд возложить на гендиректора ФГБУ культуры "Государственный академический Большой театр России" и главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Москве обязанность по устранению выявленных нарушений, назначив повторное расследование несчастного случая", - сказала собеседница агентства.

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Она уточнила ТАСС, что исковое заявление зарегистрировано в суде, решение о рассмотрении будет принято позднее.

Артист театра 37-летний Евгений Кулеш 9 октября 2021 года получил травмы во время оперы "Садко" и умер до приезда скорой помощи. В опере он отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед к зрителям, но пошел не в ту сторону и попал под весившую 2 тонны декорацию, которая спускалась сверху. В конце декабря прошлого года Фонд социального страхования РФ принял решение выплатить матери Кулеша 1 млн рублей. Ранее Большой театр выплатил ей 1 млн 50 тыс. рублей и компенсацию за похороны в 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра России нарушила должностную инструкцию и не проследила за актером Кулешом. К такому выводу пришла Комиссия по расследованию несчастного случая под руководством трудовой инспекции, признав актера виновным только на 10%. В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность (10%). Миронова Е. Н.

- заведующий коллективом мимического ансамбля Большого театра России - нарушила требования (должностной инструкции), выразившееся в недостаточном контроле за соблюдением Кулешом трудовой и производительной дисциплины, а также за недостаточную организацию непрерывной и полноценной работы коллектива мимического ансамбля, говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.