В Рязани задержали жителя с двумя килограммами различных наркотиков

В ходе реализации оперативных материалов сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и отдела МВД России по Московскому району города Рязани при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» пресекли попытку доставки в Рязань 2 килограммов синтетического наркотика. Оптовая партия предназначалась для реализации через сеть «закладчиков».

На въезде в Рязань со стороны Москвы полицейские остановили иностранный автомобиль под управлением 23-летнего неработающего жителя областного центра. В ходе досмотра авто в багажнике была обнаружена коробка, в которой находилось 8 запаянных полиэтиленовых свертков с производным N-метилэфедрона общей массой 1 килограмм 987 граммов. Задержанный признался, что собирался расфасовать оптовую партию на части и разложить их в «закладки» для розничных распространителей. Предполагая, что дома у злоумышленника могут храниться нереализованные наркотики из предыдущей партии, полицейские провели обследование его квартиры и изъяли там более 340 граммов «синтетики», а также 5 граммов гашиша и марихуаны. В дальнейшем, изучив записи мобильного телефона рязанца, оперативники выяснили место недавно сделанной им «закладки». Около Южной окружной дороги был обнаружен тайник с наркотиками массой 40 граммов.