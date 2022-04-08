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8 апреля

Более 2 килограммов различных наркотических средств изъяли оперативники у жителя Рязани

Министерство внутренних дел Российской Федерациииещё 1

В ходе реализации оперативных материалов сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и отдела МВД России по Московскому району города Рязани при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» пресекли попытку доставки в Рязань 2 килограммов синтетического наркотика. Оптовая партия предназначалась для реализации через сеть «закладчиков».

В Рязани задержали жителя с двумя килограммами различных наркотиков
Фото: мвд рфмвд рф

На въезде в Рязань со стороны Москвы полицейские остановили иностранный автомобиль под управлением 23-летнего неработающего жителя областного центра. В ходе досмотра авто в багажнике была обнаружена коробка, в которой находилось 8 запаянных полиэтиленовых свертков с производным N-метилэфедрона общей массой 1 килограмм 987 граммов. Задержанный признался, что собирался расфасовать оптовую партию на части и разложить их в «закладки» для розничных распространителей. Предполагая, что дома у злоумышленника могут храниться нереализованные наркотики из предыдущей партии, полицейские провели обследование его квартиры и изъяли там более 340 граммов «синтетики», а также 5 граммов гашиша и марихуаны. В дальнейшем, изучив записи мобильного телефона рязанца, оперативники выяснили место недавно сделанной им «закладки». Около Южной окружной дороги был обнаружен тайник с наркотиками массой 40 граммов.

В общей сложности в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК изъяли из незаконного оборота более 2 килограммов 370 граммов наркотических средств.

Следственным управлением УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3, ст. 30, ч. 4. и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах». Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения по стражу, которое удовлетворено.

Происшествия,Наркооборот,Громкие уголовные дела ,Наркотики,МВД России,
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