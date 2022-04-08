В Москве задержали «вора в законе» Эмзара Руставского

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве Эмзара Дарджанию (Чолояна), известного как Эмзар Руставский. Как пишет «Московский комсомолец», его считают вором в законе.

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По данным «МК», Дарджания был задержан 6 апреля на Автозаводской улице, а 7 апреля суд признал его виновным в нарушении миграционного законодательства России.

Газета отмечает, что Дарджанию причислили к «высшей уголовной касте» в 2008 году. Сам Дарджания отрицает наличие криминального статуса и говорит, что сейчас занимается бизнесом. По информации «МК», Дарджания был дважды судим за совершение краж.

В марте МВД признало его нахождение на территории РФ бессрочно нежелательным.

В феврале в Москве задержали гражданина Казахстана Айткали Маймушева (Леха Семипалатинский), которого считают вором в законе. Во время досмотра у него нашли неустановленное вещество и отправили на экспертизу.