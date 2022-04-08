Число жертв ракетного удара по Краматорску выросло до 50 человек. Об этом сообщил глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко, передает ТАСС.

Фото: Andriy Andriyenko / AP Andriy Andriyenko / AP

Он заявил, что в результате удара ракеты «Точка-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 50 человек, и уточнил, что пятеро из них — дети. «12 из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале», — пояснил Кириленко.

Глава областной администрации также отметил, что всего к настоящему моменту в городские больницы были доставлены 98 человек, среди которых 16 детей.

«Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что число жертв будет постоянно меняться», — добавил Кириленко.

Инцидент с ударом «Точки-У» по находящемуся под контролем Украины Краматорску произошел 8 апреля. Обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. В случившемся власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ).