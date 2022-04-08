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8 апреля

Убийца семьи из Красноярска получил пожизненный срок

sibnovosti.ru

Убийца семьи из Красноярска получил пожизненный срок. Напомним, что жестокое преступление произошло в мае 2021 года. Подсудимый пришёл с ножом в квартиру к своим соседям – 47-летней женщине, её 9-летней дочери и 77-летнему отцу, и нанёс им множество ударов. Чтобы уйти от ответственности, злоумышленник пытался переложить всю вину на убитого мужчину. Якобы перед смертью погибший издевался над своей внучкой.

В Красноярске убийца получил пожизненный срок
Фото: FotoliaFotolia

Было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ и 244 УК РФ. В ходе следствия сотрудники Следственного комитета опросили более 70 свидетелей, которые смогли опровергнуть алиби злоумышленника. Во время судебного разбирательства защита подсудимого подала апелляцию в 5 апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске, но приговор оставили без изменений. Остаток жизни убийца проведёт в колонии общего режима

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Следственный комитет,
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