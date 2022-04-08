В Красноярске убийца получил пожизненный срок

Убийца семьи из Красноярска получил пожизненный срок. Напомним, что жестокое преступление произошло в мае 2021 года. Подсудимый пришёл с ножом в квартиру к своим соседям – 47-летней женщине, её 9-летней дочери и 77-летнему отцу, и нанёс им множество ударов. Чтобы уйти от ответственности, злоумышленник пытался переложить всю вину на убитого мужчину. Якобы перед смертью погибший издевался над своей внучкой.