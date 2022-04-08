Легкомоторный самолет рухнул в Ленинградской области

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе поселка Торковичи Ленинградской области. Об этом сообщает 47news.
По словам очевидцев, ЧП произошло около часа дня, в районе падения самолета были замечены парашюты.
Также неподалеку от предполагаемого места крушения самолета у озера виден столб черного дыма.
В администрации Лужского района сообщили изданию, что на место происшествия выехали чиновники и сотрудники экстренных служб.
Информации о пострадавших и погибших пока нет, пишет Telegram-канал «112».
Ранее в Ступинском районе Московской области упал легкомоторный самолет PZL-104 Wilga. В результате падения никто не пострадал. На борту судна находился только пилот. Самолет выполнял в Подмосковье тренировочный полет.