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8 апреля

Сибирскую язву нашли у жителя Дагестана

Замана

Медики госпитализировали пациента с кожной формой сибирской язвы в Карабудахкентском районе региона. Контактировавшие с ним люди проходят экстренную химиопрофилактику антибактериальными лекарствами, заявляет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава региона.

В Дагестане у жителя обнаружили сибирскую язву
Фото: ТАССТАСС

"В Карабудахкентском районе выявлен случай кожной формы сибирской язвы. Житель находится в инфекционном стационаре села Гурбуки. <...> Врачи определили круг контактных граждан, у которых есть риск заразиться, они проходят экстренную химиопрофилактику антибактериальными лекарствами", — сообщает ведомство.ство.

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