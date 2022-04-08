В Дагестане у жителя обнаружили сибирскую язву

Медики госпитализировали пациента с кожной формой сибирской язвы в Карабудахкентском районе региона. Контактировавшие с ним люди проходят экстренную химиопрофилактику антибактериальными лекарствами, заявляет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава региона.
"В Карабудахкентском районе выявлен случай кожной формы сибирской язвы. Житель находится в инфекционном стационаре села Гурбуки. <...> Врачи определили круг контактных граждан, у которых есть риск заразиться, они проходят экстренную химиопрофилактику антибактериальными лекарствами", — сообщает ведомство.ство.