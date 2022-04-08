Обрушение породы произошло на шахте в Кузбассе

Два человека оказались за завалом после обрушения породы на шахте «Талдинская-Западная» в Кемеровской области . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В экстренной службе добавили, что сейчас ведутся работы по их спасению. Остальных шахтеров на поверхность не выводят, угрозы для них нет. Само обрушение произошло на сопряжении двух штреков. Всего на аварийном участке работали шесть человек, всего в шахте находились 192 человека.