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11 минут назад

Обрушение породы произошло на шахте в Кузбассе

Елена Прошина

Два человека оказались за завалом после обрушения породы на шахте «Талдинская-Западная» в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Обрушение породы произошло на шахте в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительным данным, за завалом, образовавшимся в результате обрушения породы, находятся два человека. С ними установлена связь», — рассказал источник.

В экстренной службе добавили, что сейчас ведутся работы по их спасению. Остальных шахтеров на поверхность не выводят, угрозы для них нет. Само обрушение произошло на сопряжении двух штреков. Всего на аварийном участке работали шесть человек, всего в шахте находились 192 человека.

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