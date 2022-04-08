Во время вынужденной посадки разбился Boeing 757 в Коста-Рике. Видео появилось в telegram-канале «Рупост».
На кадрах видно, как лайнер совершает посадку на шасси, спустя несколько секунд его заносит и разворачивает. После чего фюзеляж разваливается на части. Стоит отметить, что наземным оперативным службам удалось быстро локализовать очаг возгорания.
Сообщается, что самолет вылетал из международного аэропорта Хуан Сантамария в Сан-Хосе, но вынужденно вернулся из-за проблем с гидравликой. По предварительным данным, экипаж получил незначительные травмы.