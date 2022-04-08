Застреливший двух человек в центре Тель-Авива террорист ликвидирован, передает газета Jerusalem Post со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля.

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Ранее полиция Израиля распространила кадры на которых запечатлен предполагаемый террорист. Камеры наблюдения сняли, как мужчина спокойно идет по оживленной улице, а затем садится на скамейку напротив одного из баров.

Местом нападения стал популярный у туристов и местных жителей район с множеством развлекательных заведений. Впоследствии в городе была развернута масштабная спецоперация.