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28 минут назад

Застреливший двух человек в центре Тель-Авива террорист ликвидирован

ТК «Звезда»

Застреливший двух человек в центре Тель-Авива террорист ликвидирован, передает газета Jerusalem Post со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля.

Застреливший двух человек в центре Тель-Авива террорист ликвидирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее полиция Израиля распространила кадры на которых запечатлен предполагаемый террорист. Камеры наблюдения сняли, как мужчина спокойно идет по оживленной улице, а затем садится на скамейку напротив одного из баров.

Местом нападения стал популярный у туристов и местных жителей район с множеством развлекательных заведений. Впоследствии в городе была развернута масштабная спецоперация.

По последним данным, жертвами нападения стали два человека, 12 получили ранения, в том числе тяжелые.

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