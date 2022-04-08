Застреливший двух человек в центре Тель-Авива террорист ликвидирован, передает газета Jerusalem Post со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля.
Ранее полиция Израиля распространила кадры на которых запечатлен предполагаемый террорист. Камеры наблюдения сняли, как мужчина спокойно идет по оживленной улице, а затем садится на скамейку напротив одного из баров.
Местом нападения стал популярный у туристов и местных жителей район с множеством развлекательных заведений. Впоследствии в городе была развернута масштабная спецоперация.
По последним данным, жертвами нападения стали два человека, 12 получили ранения, в том числе тяжелые.