Мошенники стали чаще обманывать россиян благодаря новой схеме

«Металлизированный голос объявляет гражданам о том, что им необходимо прибыть в пункт сбора военных, чтобы отбыть в воинские части. Никаких денег и действий не требуется — просто некая страшилка со стороны лиц, которые затеяли данную схему», — рассказал эксперт.