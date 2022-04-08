Мошенники стали чаще обманывать россиян благодаря новой схеме

В последние дни от телефонных мошенников в России стало больше звонков, связанных якобы с необходимостью явиться в военкомат, рассказали RT эксперты в области информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Власов.

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"Металлизированный голос объявляет гражданам о том, что им необходимо прибыть в пункт сбора военных, чтобы отбыть в воинские части. Никаких денег и действий не требуется - просто некая страшилка со стороны лиц, которые затеяли данную схему", - отмечает Лукацкий.

Ранее в Минобороны РФ такие звонки назвали провокацией спецслужб Украины. Как сообщал официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, ложные звонки, в которых записанный голос автоответчика сообщает о вызове в военкомат, начали поступать многим гражданам России. Конашенков официально заявил, что министерство обороны РФ не проводит и не планирует никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военкоматы.

Также активность телефонных мошенников связана с введением антироссийских санкций. По словам Александра Власова, людям могут предлагать оформить карту без ограничений или получить валюту со счета.