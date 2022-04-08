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46 минут назад

В Берлине неизвестные осквернили памятник «Воин-освободитель». Видео

Александр Кузьмин

Неизвестные осквернили памятник «Воин-освободитель» в Трептов-парке Берлина, посвященный павшим в боях за город советским воинам. Видео публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах видно, как памятник замазан красной краской и антироссийскими лозунгами.

Видны надписи на английском языке «Why?» («Почему?») и «Ukranian blood on russian hands» («Украинская кровь на русских руках»). На мемориале также есть надписи «Смерть всем русским», знак Z и свастика.

Памятник «Воин-освободитель» открыт 8 мая 1949 года. Он символизирует победу советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также освобождение Европы от нацизма. Монумент представляет из себя скульптуру советского солдата, который стоит на обломках свастики. В одной руке он держит опущенный меч, в другой - спасенную им немецкую девочку.

Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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