Неизвестные осквернили памятник «Воин-освободитель» в Трептов-парке Берлина, посвященный павшим в боях за город советским воинам. Видео публикует telegram-канал «360tv».
На кадрах видно, как памятник замазан красной краской и антироссийскими лозунгами.
Видны надписи на английском языке «Why?» («Почему?») и «Ukranian blood on russian hands» («Украинская кровь на русских руках»). На мемориале также есть надписи «Смерть всем русским», знак Z и свастика.
Памятник «Воин-освободитель» открыт 8 мая 1949 года. Он символизирует победу советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также освобождение Европы от нацизма. Монумент представляет из себя скульптуру советского солдата, который стоит на обломках свастики. В одной руке он держит опущенный меч, в другой - спасенную им немецкую девочку.