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2 часа назад

Начало теракта в Тель-Авиве попало на видео

Два человека погибли, ещё четверо пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии в результате теракта со стрельбой в Тель-Авиве. Видео на котором запечатлено начало теракта опубликовал telegram-канал «Mash».

Как сообщает телерадиокомпания Kan, всего ранения получили восемь человек. Позже в больницу «Шиба» поступили еще трое пострадавших в теракте с легкими ранениями, в последующие часы число легко раненых еще выросло, их общее число достигло 15.

По сообщяют местные СМИ, стрельба велась в нескольких местах в центре города. Горожан призвали не покидать дома и не подходить к окнам.

Происшествия,Видео,
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