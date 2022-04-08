Начало теракта в Тель-Авиве попало на видео

Два человека погибли, ещё четверо пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии в результате теракта со стрельбой в Тель-Авиве. Видео на котором запечатлено начало теракта опубликовал telegram-канал «Mash».

Как сообщает телерадиокомпания Kan, всего ранения получили восемь человек. Позже в больницу «Шиба» поступили еще трое пострадавших в теракте с легкими ранениями, в последующие часы число легко раненых еще выросло, их общее число достигло 15.