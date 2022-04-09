Неизвестный открыл стрельбу в кафе на юге Израиля

Неизвестный открыл стрельбу в кафе в городе Рахат на юге Израиля.

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Вооруженный мужчина ворвался в заведение и открыл огонь по посетителям и персоналу, сообщает «Политэксперт».

Предварительно, девять человек получили ранения разной степени тяжести. Информация об убитых не поступала.

Полиции по горячим следам удалось задержать четверых человек, возможно причастных к преступлению.

Местные жители высказали версию о том, что стрелявший мог оказаться представителем «полиции нравов», которая осудила бедуинских девушек за работу в кафе. После приезда полиции местные жители начали бросать в правоохранителей камни.