Неизвестный открыл стрельбу в кафе на юге Израиля

Неизвестный открыл стрельбу в кафе в городе Рахат на юге Израиля.
Вооруженный мужчина ворвался в заведение и открыл огонь по посетителям и персоналу, сообщает «Политэксперт».
Предварительно, девять человек получили ранения разной степени тяжести. Информация об убитых не поступала.
Полиции по горячим следам удалось задержать четверых человек, возможно причастных к преступлению.
Местные жители высказали версию о том, что стрелявший мог оказаться представителем «полиции нравов», которая осудила бедуинских девушек за работу в кафе. После приезда полиции местные жители начали бросать в правоохранителей камни.
Это уже пятый теракт в стране за последние недели.