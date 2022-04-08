Первые минуты после начала теракта в Тель-Авиве сняли на видео

На кадрах видно, как множество людей бежит по улице сразу после начала стрельбы в баре. На видео выстрелов не слышно. Сообщается, что в результате теракта были ранены шесть человек, двое погибли. Позже в больницу «Шиба» поступили еще трое пострадавших в теракте с легкими ранениями, в последующие часы число легко раненых еще выросло, их общее число достигло 15.