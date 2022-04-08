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25 минут назад

Первые минуты после начала теракта в Тель-Авиве сняли на видео

Александр Кузьмин

Вооруженный террорист открыл огонь по людям, сидевшим в баре «Илка» на перекрестке улиц Дизенгоф и Бен-Гурион. Видео сразу после произошедшего инцидента появилось в telegram-канале «Shot».

На кадрах видно, как множество людей бежит по улице сразу после начала стрельбы в баре. На видео выстрелов не слышно. Сообщается, что в результате теракта были ранены шесть человек, двое погибли. Позже в больницу «Шиба» поступили еще трое пострадавших в теракте с легкими ранениями, в последующие часы число легко раненых еще выросло, их общее число достигло 15.

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