ФСБ уличила российских полицейских во взятках от ритуальщиков

В Тульской области возбуждено уголовное дело против четырех предпринимателей, занимающихся оказанием ритуальных услуг, за дачу взяток полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Расследование ведется по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение незаконных действий»). Расследование началось на основании материалов ФСБ и МВД, уличивших силовиков в коррупции.

Также под следствием оказались сотрудники правоохранительных органов, которые за деньги передавали данные об умерших.

По данным следствия, с 2020-го по 2021 год коммерсанты за взятки получали персональные данные умерших, о которые полицейские узнавали по долгу службы. После чего ритуальщики вынуждали родственников покойников заключить с ними договоры на оказание похоронных услуг.