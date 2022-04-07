На главреда «Новой газеты» напали в поезде

Неизвестный напал на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова прямо в вагоне поезда Москва — Самара. Об этом сообщается в Telegram-канале европейского проекта издания.

Фото: Telegram-канал "Новой газеты" Telegram-канал "Новой газеты"

Муратов рассказал, что неизвестный напал на него в купе, облив масляной краской с ацетоном.

«Глаза ужасно жжет. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", — добавил главред «Новой газеты».

Telegram-канал "Новой газеты"

В качестве подтверждения слов Муратова к сообщению прикрепили две фотографии. На первом снимке главред издания показал свой внешний вид после нападения: краска полностью покрывает его лицо и некоторые области на руках. Вторую фотографию Муратов сделал в купе. На ней видны разводы краски на окне, шторах, столе и постелях.