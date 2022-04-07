У женщины в Москве украли чемодан Louis Vuitton с 2,8 млн рублей

Сообщается, что житель Якутии решил покинуть ресторан в районе полуночи, однако обнаружил, что чемодан пропал. По этой причине мужчина обратился в правоохранительные органы. Прибывшие на место стражи порядка просмотрели записи с камер наблюдения, кроме того, кинологи с собаками обследовали территорию. Тем не менее исчезнувшие вещи обнаружить не удалось. Специалист по драгоценным металлам подозревает в краже сотрудников посещенного им заведения.

В марте стало известно, что в Москве 34-летний айтишник Роман уснул в такси и обнаружил, что с его карты купили 13 смартфонов iPhone на 1,4 миллиона рублей. Так, когда мужчина добрался до дома и пришел в себя, он обнаружил, что на его телефоне установлено приложение интернет-магазина Ozon, которого раньше у него не было. Кроме того, выяснилось, что посредством маркетплейса была заказана срочная доставка 13 смартфонов iPhone, а счет мужчины, где лежали 14 500 евро (около 1,4 миллиона рублей), опустел. При этом мобильные телефоны были переданы не айтишнику, а неизвестному мужчине в медицинской маске, якобы спешившему на самолет, как рассказал курьер.