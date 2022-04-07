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1 час назад

У россиянина в ресторане украли чемодан Louis Vuitton с 2,8 миллиона рублей

Lenta.ru

У специалиста по драгоценным металлам Олега Войтовича из Якутии украли чемодан Louis Vuitton с крупной суммой денег в московском ресторане. Об инциденте пишет Telegram-канал Mash.

У женщины в Москве украли чемодан Louis Vuitton с 2,8 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что 57-летний россиянин посетил заведение под названием Valenok, расположенное на Цветном бульваре. Впоследствии он оставил на диване чемодан французского люксового бренда, где находился кошелек итальянской модной марки Botegа Veneta с 2,8 миллиона рублей наличными и банковскими картами внутри.

Сообщается, что житель Якутии решил покинуть ресторан в районе полуночи, однако обнаружил, что чемодан пропал. По этой причине мужчина обратился в правоохранительные органы. Прибывшие на место стражи порядка просмотрели записи с камер наблюдения, кроме того, кинологи с собаками обследовали территорию. Тем не менее исчезнувшие вещи обнаружить не удалось. Специалист по драгоценным металлам подозревает в краже сотрудников посещенного им заведения.

В марте стало известно, что в Москве 34-летний айтишник Роман уснул в такси и обнаружил, что с его карты купили 13 смартфонов iPhone на 1,4 миллиона рублей. Так, когда мужчина добрался до дома и пришел в себя, он обнаружил, что на его телефоне установлено приложение интернет-магазина Ozon, которого раньше у него не было. Кроме того, выяснилось, что посредством маркетплейса была заказана срочная доставка 13 смартфонов iPhone, а счет мужчины, где лежали 14 500 евро (около 1,4 миллиона рублей), опустел. При этом мобильные телефоны были переданы не айтишнику, а неизвестному мужчине в медицинской маске, якобы спешившему на самолет, как рассказал курьер.

Происшествия,Louis Vuitton,
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