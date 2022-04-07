Россиянин решился на разбой из-за редкой купюры

Жителя Иваново задержали за попытку отобрать у бармена тысячерублевую банкноту с номером 6666666, которой он ранее расплатился, пишет «Комсомольская правда».
Мужчина обнаружил у себя банкноту с редким номером и решил сохранить ее, чтобы потом продать дороже номинала. Однако затем мужчина пошел в бар и расплатился там этой купюрой, поскольку других денег у него не оказалось. Мужчина пообещал, что на следующий день вернется и выкупит редкую банкноту.
Вернулся он лишь через несколько дней и попросил отдать ему купюру в обмен на часы, однако женщина-бармен на уговоры не поддалась.
«Спустя некоторое время ивановец снова вернулся в бар, пригрозил женщине ножом и попытался забрать банкноту силой. Но был задержан месте преступления. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.
Как отмечает издание, эксперты-криминалисты установили, что купюра с семью шестерками действительно представляет нумизматическую ценность.