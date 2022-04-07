Россиянин решился на разбой из-за редкой купюры

Мужчина обнаружил у себя банкноту с редким номером и решил сохранить ее, чтобы потом продать дороже номинала. Однако затем мужчина пошел в бар и расплатился там этой купюрой, поскольку других денег у него не оказалось. Мужчина пообещал, что на следующий день вернется и выкупит редкую банкноту.