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1 час назад

Россиянин решился на разбой из-за редкой купюры

Вероника Полынина

Жителя Иваново задержали за попытку отобрать у бармена тысячерублевую банкноту с номером 6666666, которой он ранее расплатился, пишет «Комсомольская правда».

Россиянин решился на разбой из-за редкой купюры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина обнаружил у себя банкноту с редким номером и решил сохранить ее, чтобы потом продать дороже номинала. Однако затем мужчина пошел в бар и расплатился там этой купюрой, поскольку других денег у него не оказалось. Мужчина пообещал, что на следующий день вернется и выкупит редкую банкноту.

Вернулся он лишь через несколько дней и попросил отдать ему купюру в обмен на часы, однако женщина-бармен на уговоры не поддалась.

«Спустя некоторое время ивановец снова вернулся в бар, пригрозил женщине ножом и попытался забрать банкноту силой. Но был задержан месте преступления. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Как отмечает издание, эксперты-криминалисты установили, что купюра с семью шестерками действительно представляет нумизматическую ценность.

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